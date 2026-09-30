Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie im September 2026

30.09.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen September haben 1 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.

1 Analyst empfiehlt die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,00 EUR beziffert, während der aktuelle FUCHS SE VZ-Kurs an der Börse XETRA bei 43,08 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 49,00 EUR 13,74 08.09.2026

Redaktion finanzen.net