Die Expertenmeinungen zur FUCHS SE VZ-Aktie im September 2026
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen September haben 1 Experten die Aktie von FUCHS SE VZ wie folgt eingeschätzt.
1 Analyst empfiehlt die FUCHS SE VZ-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,00 EUR beziffert, während der aktuelle FUCHS SE VZ-Kurs an der Börse XETRA bei 43,08 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|49,00 EUR
|13,74
|08.09.2026
Redaktion finanzen.net
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