Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,10 GBP für die GSK-Aktie, was einem Anstieg von 2,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,82 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -9,65 29.05.2026 UBS AG 19,40 GBP 3,11 29.05.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 32,87 28.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -9,65 28.05.2026 Jefferies & Company Inc. 25,00 GBP 32,87 27.05.2026 Barclays Capital 18,00 GBP -4,33 26.05.2026 Bernstein Research 26,30 GBP 39,78 05.05.2026

Redaktion finanzen.net