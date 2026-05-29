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Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
21,61 EUR -0,41 EUR -1,86%
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7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,10 GBP für die GSK-Aktie, was einem Anstieg von 2,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,82 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-9,6529.05.2026
UBS AG19,40 GBP3,1129.05.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP32,8728.05.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-9,6528.05.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP32,8727.05.2026
Barclays Capital18,00 GBP-4,3326.05.2026
Bernstein Research26,30 GBP39,7805.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
29.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026GSK NeutralUBS AG
28.05.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
28.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
27.05.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026GSK OutperformBernstein Research
13.04.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
02.04.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.05.2026GSK NeutralUBS AG
30.04.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026GSK HaltenDZ BANK
14.04.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.05.2026GSK UnderweightBarclays Capital
30.04.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2026GSK UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK PLC Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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