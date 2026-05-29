Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Mai 2026
Werte in diesem Artikel
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur GSK-Aktie veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 3 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,10 GBP für die GSK-Aktie, was einem Anstieg von 2,28 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,82 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,65
|29.05.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|3,11
|29.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|32,87
|28.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,65
|28.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|32,87
|27.05.2026
|Barclays Capital
|18,00 GBP
|-4,33
|26.05.2026
|Bernstein Research
|26,30 GBP
|39,78
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent