Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Oktober 2026
Werte in diesem Artikel
Die GSK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 18 Experten analysiert.
5 Experten empfehlen die GSK-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,27 GBP beziffert, während der aktuelle GSK-Kurs an der Börse LSE bei 18,55 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.10.2026
|Barclays Capital
|17,50 GBP
|-5,66
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,25 GBP
|3,77
|29.10.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|4,58
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|21,00 GBP
|13,21
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|28.10.2026
|Bernstein Research
|30,10 GBP
|62,26
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|34,77
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|25,00 GBP
|34,77
|19.10.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|4,58
|15.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 GBP
|18,60
|14.10.2026
|RBC Capital Markets
|19,75 GBP
|6,47
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 GBP
|18,60
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-8,36
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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