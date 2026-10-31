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Die Expertenmeinungen zur GSK-Aktie im Oktober 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
22.06 EUR 0.50 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen

Die GSK-Aktie wurde im Oktober 2026 von 18 Experten analysiert.

5 Experten empfehlen die GSK-Aktie zu kaufen, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 20,27 GBP beziffert, während der aktuelle GSK-Kurs an der Börse LSE bei 18,55 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--30.10.2026
Barclays Capital17,50 GBP-5,6630.10.2026
RBC Capital Markets19,25 GBP3,7729.10.2026
UBS AG19,40 GBP4,5829.10.2026
Jefferies & Company Inc.21,00 GBP13,2129.10.2026
RBC Capital Markets19,75 GBP6,4728.10.2026
Bernstein Research30,10 GBP62,2628.10.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP34,7728.10.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,3628.10.2026
RBC Capital Markets19,75 GBP6,4728.10.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,3626.10.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,3621.10.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 GBP34,7719.10.2026
UBS AG19,40 GBP4,5815.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)22,00 GBP18,6014.10.2026
RBC Capital Markets19,75 GBP6,4713.10.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,3608.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)22,00 GBP18,6007.10.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-8,3601.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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GSK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GSK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 GSK Halten DZ BANK
30.10.26 GSK Underweight Barclays Capital
29.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 GSK Neutral UBS AG
29.10.26 GSK Hold Jefferies & Company Inc.

Information

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