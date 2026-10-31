Die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie im Oktober 2026

Analystenmeinungen

31.10.26 18:00 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die JENOPTIK-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von JENOPTIK wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,64 EUR beziffert, während der aktuelle JENOPTIK-Kurs an der Börse XETRA bei 38,84 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,00 EUR 28,73 28.10.2026 DZ BANK - - 22.10.2026 Warburg Research 51,00 EUR 31,31 22.10.2026 Deutsche Bank AG 52,00 EUR 33,88 22.10.2026 UBS AG 45,50 EUR 17,15 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 49,00 EUR 26,16 22.10.2026 Jefferies & Company Inc. 48,00 EUR 23,58 21.10.2026 Deutsche Bank AG 52,00 EUR 33,88 15.10.2026

Redaktion Finanzen.net