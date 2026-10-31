Die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie im Oktober 2026
Das sind die Einschätzungen der Experten für die JENOPTIK-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von JENOPTIK wie folgt eingeschätzt.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,64 EUR beziffert, während der aktuelle JENOPTIK-Kurs an der Börse XETRA bei 38,84 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,00 EUR
|28,73
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|Warburg Research
|51,00 EUR
|31,31
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|33,88
|22.10.2026
|UBS AG
|45,50 EUR
|17,15
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|49,00 EUR
|26,16
|22.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|48,00 EUR
|23,58
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|52,00 EUR
|33,88
|15.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images