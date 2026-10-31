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Analystenmeinungen

Die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie im Oktober 2026

Die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie im Oktober 2026

Das sind die Einschätzungen der Experten für die JENOPTIK-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
38.98 EUR -1.36 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen

Im vergangenen Oktober haben 7 Experten die Aktie von JENOPTIK wie folgt eingeschätzt.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von JENOPTIK mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 49,64 EUR beziffert, während der aktuelle JENOPTIK-Kurs an der Börse XETRA bei 38,84 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)50,00 EUR28,7328.10.2026
DZ BANK--22.10.2026
Warburg Research51,00 EUR31,3122.10.2026
Deutsche Bank AG52,00 EUR33,8822.10.2026
UBS AG45,50 EUR17,1522.10.2026
Jefferies & Company Inc.49,00 EUR26,1622.10.2026
Jefferies & Company Inc.48,00 EUR23,5821.10.2026
Deutsche Bank AG52,00 EUR33,8815.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG

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