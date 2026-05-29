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Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie im Mai 2026

31.05.26 22:30 Uhr
Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie im Mai 2026 | finanzen.net

So haben Experten die Nike-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
39,63 EUR -1,25 EUR -3,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nike-Aktie preis.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Nike auf 46,23 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research80,00 USD73,0511.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)50,00 USD8,1506.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

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Analysen zu Nike Inc.

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30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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