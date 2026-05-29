Die Expertenmeinungen zur Nike-Aktie im Mai 2026

Analysen

So haben Experten die Nike-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel

3 Analysten gaben ihre Einschätzung der Nike-Aktie preis.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Nike auf 46,23 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 80,00 USD 73,05 11.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,00 USD 8,15 06.05.2026

Redaktion finanzen.net