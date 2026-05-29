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Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie im Mai 2026

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
53,20 EUR 0,60 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen Mai haben 12 Experten die Aktie von Ottobock wie folgt eingeschätzt.

11 Experten empfehlen die Ottobock-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ottobock mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,83 EUR, was einem Anstieg von 28,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 52,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR57,2020.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.93,00 EUR76,1420.05.2026
Deutsche Bank AG83,00 EUR57,2014.05.2026
UBS AG74,00 EUR40,1513.05.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR57,2013.05.2026
Deutsche Bank AG83,00 EUR57,2012.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)66,00 EUR25,0012.05.2026
UBS AG74,00 EUR40,1508.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.93,00 EUR76,1407.05.2026
Deutsche Bank AG81,00 EUR53,4107.05.2026
Jefferies & Company Inc.83,00 EUR57,2006.05.2026
UBS AG74,00 EUR40,1506.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Ottobock

DatumRatingAnalyst
20.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
20.05.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Ottobock BuyUBS AG
13.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
20.05.2026Ottobock BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Ottobock BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026Ottobock BuyUBS AG
13.05.2026Ottobock BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Ottobock HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2026Ottobock NeutralUBS AG
22.01.2026Ottobock NeutralUBS AG
19.11.2025Ottobock NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

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