Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie im Mai 2026

Im vergangenen Mai haben 12 Experten die Aktie von Ottobock wie folgt eingeschätzt.

11 Experten empfehlen die Ottobock-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ottobock mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,83 EUR, was einem Anstieg von 28,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 52,80 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 57,20 20.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 93,00 EUR 76,14 20.05.2026 Deutsche Bank AG 83,00 EUR 57,20 14.05.2026 UBS AG 74,00 EUR 40,15 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 57,20 13.05.2026 Deutsche Bank AG 83,00 EUR 57,20 12.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 66,00 EUR 25,00 12.05.2026 UBS AG 74,00 EUR 40,15 08.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 93,00 EUR 76,14 07.05.2026 Deutsche Bank AG 81,00 EUR 53,41 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 83,00 EUR 57,20 06.05.2026 UBS AG 74,00 EUR 40,15 06.05.2026

Redaktion finanzen.net