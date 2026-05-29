Die Expertenmeinungen zur Ottobock-Aktie im Mai 2026
Werte in diesem Artikel
Im vergangenen Mai haben 12 Experten die Aktie von Ottobock wie folgt eingeschätzt.
11 Experten empfehlen die Ottobock-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ottobock mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 80,83 EUR, was einem Anstieg von 28,03 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Ottobock-Aktie von 52,80 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|57,20
|20.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|93,00 EUR
|76,14
|20.05.2026
|Deutsche Bank AG
|83,00 EUR
|57,20
|14.05.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|40,15
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|57,20
|13.05.2026
|Deutsche Bank AG
|83,00 EUR
|57,20
|12.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|66,00 EUR
|25,00
|12.05.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|40,15
|08.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|93,00 EUR
|76,14
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|81,00 EUR
|53,41
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|83,00 EUR
|57,20
|06.05.2026
|UBS AG
|74,00 EUR
|40,15
|06.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent