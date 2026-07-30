Die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie im Juli 2026

31.07.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 16,35 GBP, was einem Anstieg von 1,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 14,68 GBP gleichkommt.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Juli 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Rolls-Royce -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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