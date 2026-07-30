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Die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie im Juli 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
17.07 EUR 0.27 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen
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Im Juli 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Rolls-Royce-Aktie vorgenommen.

6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 16,35 GBP, was einem Anstieg von 1,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 14,68 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.18,70 GBP27,4030.07.2026
RBC Capital Markets16,00 GBP9,0130.07.2026
JP Morgan Chase & Co.16,25 GBP10,7130.07.2026
Bernstein Research15,00 GBP2,1927.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)14,30 GBP-2,5815.07.2026
Jefferies & Company Inc.18,70 GBP27,4010.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.15,50 GBP5,6009.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rolls-Royce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
15.07.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)