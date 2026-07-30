Die Expertenmeinungen zur Rolls-Royce-Aktie im Juli 2026
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Im Juli 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Rolls-Royce-Aktie vorgenommen.
6 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 16,35 GBP, was einem Anstieg von 1,67 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Rolls-Royce-Aktie von 14,68 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|18,70 GBP
|27,40
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|16,00 GBP
|9,01
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|16,25 GBP
|10,71
|30.07.2026
|Bernstein Research
|15,00 GBP
|2,19
|27.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14,30 GBP
|-2,58
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|18,70 GBP
|27,40
|10.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|15,50 GBP
|5,60
|09.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)