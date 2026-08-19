Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im August 2026

31.08.26 18:00 Uhr

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der SCHOTT Pharma-Aktie abgegeben.

6 Experten stufen die SCHOTT Pharma-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SCHOTT Pharma mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 24,11 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von SCHOTT Pharma in Höhe von 23,15 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 27,00 EUR 16,63 18.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 27,00 EUR 16,63 14.08.2026 UBS AG 27,00 EUR 16,63 13.08.2026 Deutsche Bank AG 23,00 EUR -0,65 13.08.2026 UBS AG 26,50 EUR 14,47 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 17,30 EUR -25,27 12.08.2026 RBC Capital Markets 21,00 EUR -9,29 12.08.2026

Redaktion finanzen.net