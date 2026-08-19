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Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im August 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
23.20 EUR -0.30 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
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Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der SCHOTT Pharma-Aktie abgegeben.

6 Experten stufen die SCHOTT Pharma-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SCHOTT Pharma mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 24,11 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,96 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von SCHOTT Pharma in Höhe von 23,15 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital27,00 EUR16,6318.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)27,00 EUR16,6314.08.2026
UBS AG27,00 EUR16,6313.08.2026
Deutsche Bank AG23,00 EUR-0,6513.08.2026
UBS AG26,50 EUR14,4712.08.2026
Jefferies & Company Inc.17,30 EUR-25,2712.08.2026
RBC Capital Markets21,00 EUR-9,2912.08.2026

Redaktion finanzen.net

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SCHOTT Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.08.26 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG

Information

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