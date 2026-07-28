Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im Juli 2026
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Die SCHOTT Pharma-Aktie wurde im Juli 2026 von 6 Analysten analysiert.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der SCHOTT Pharma-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,30 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie, was einem Anstieg von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 21,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|26,50 EUR
|20,73
|27.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24,00 EUR
|9,34
|10.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.07.2026
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|4,78
|09.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|17,30 EUR
|-21,18
|09.07.2026
|RBC Capital Markets
|21,00 EUR
|-4,33
|09.07.2026
|Deutsche Bank AG
|22,00 EUR
|0,23
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.