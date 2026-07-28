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Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im Juli 2026

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21.85 EUR -0.15 EUR -0.68 %
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Die SCHOTT Pharma-Aktie wurde im Juli 2026 von 6 Analysten analysiert.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der SCHOTT Pharma-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,30 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie, was einem Anstieg von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 21,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG26,50 EUR20,7327.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)24,00 EUR9,3410.07.2026
DZ BANK--09.07.2026
Deutsche Bank AG23,00 EUR4,7809.07.2026
Jefferies & Company Inc.17,30 EUR-21,1809.07.2026
RBC Capital Markets21,00 EUR-4,3309.07.2026
Deutsche Bank AG22,00 EUR0,2306.07.2026

Redaktion finanzen.net

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SCHOTT Pharma Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10.07.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
09.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.