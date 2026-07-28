Die Expertenmeinungen zur SCHOTT Pharma-Aktie im Juli 2026

31.07.26 18:00 Uhr

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Die SCHOTT Pharma-Aktie wurde im Juli 2026 von 6 Analysten analysiert.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der SCHOTT Pharma-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 22,30 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie, was einem Anstieg von 0,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 21,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 26,50 EUR 20,73 27.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 24,00 EUR 9,34 10.07.2026 DZ BANK - - 09.07.2026 Deutsche Bank AG 23,00 EUR 4,78 09.07.2026 Jefferies & Company Inc. 17,30 EUR -21,18 09.07.2026 RBC Capital Markets 21,00 EUR -4,33 09.07.2026 Deutsche Bank AG 22,00 EUR 0,23 06.07.2026

Redaktion finanzen.net