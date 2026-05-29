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Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026

31.05.26 22:30 Uhr
Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026 | finanzen.net

So schätzten Analysten die Tesla-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
372,65 EUR -7,30 EUR -1,92%
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Die Tesla-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,00 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 75,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 435,79 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital360,00 USD-17,3919.05.2026
Barclays Capital360,00 USD-17,3913.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

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