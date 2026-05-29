Die Expertenmeinungen zur Tesla-Aktie im Mai 2026

Aktie im Fokus

So schätzten Analysten die Tesla-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel

Die Tesla-Aktie wurde im Mai 2026 von 2 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen das Halten der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 360,00 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 75,79 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 435,79 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Barclays Capital 360,00 USD -17,39 19.05.2026 Barclays Capital 360,00 USD -17,39 13.05.2026

Redaktion finanzen.net