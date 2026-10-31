Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

Monats-Einstufungen

31.10.26 18:00 Uhr

Die jüngsten Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Überblick.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,83 EUR, was einem Anstieg von 6,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 31,78 EUR gleichkommt.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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