Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026
Die jüngsten Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
TRATON Experten haben ihre Einschätzung der TRATON-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,83 EUR, was einem Anstieg von 6,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 31,78 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|32,16
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|35,00 EUR
|10,13
|28.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|28.10.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|13,28
|28.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 EUR
|10,13
|28.10.2026
|Deutsche Bank AG
|43,00 EUR
|35,31
|02.10.2026
|Bernstein Research
|36,00 EUR
|13,28
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: TRATON GROUP