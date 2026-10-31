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Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

Die Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Oktober 2026

Die jüngsten Expertenmeinungen zur TRATON-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
31.90 EUR -0.30 EUR -0.93 %
Charts | News | Analysen

TRATON Experten haben ihre Einschätzung der TRATON-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 37,83 EUR, was einem Anstieg von 6,05 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der TRATON-Aktie von 31,78 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR32,1629.10.2026
JP Morgan Chase & Co.35,00 EUR10,1328.10.2026
DZ BANK--28.10.2026
Bernstein Research36,00 EUR13,2828.10.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 EUR10,1328.10.2026
Deutsche Bank AG43,00 EUR35,3102.10.2026
Bernstein Research36,00 EUR13,2802.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

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TRATON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.26 TRATON Buy Deutsche Bank AG
28.10.26 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 TRATON Kaufen DZ BANK
28.10.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
28.10.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.