Die Expertenmeinungen zur Wienerberger-Aktie im Oktober 2026
So schätzten Experten die Wienerberger-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger-Aktie vorgenommen.
1 Experte rät die Wienerberger-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 16,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 16,23 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|14,50 EUR
|-10,66
|16.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19,00 EUR
|17,07
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Wienerberger AG