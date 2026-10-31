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Expertenmeinungen

Die Expertenmeinungen zur Wienerberger-Aktie im Oktober 2026

Die Expertenmeinungen zur Wienerberger-Aktie im Oktober 2026

So schätzten Experten die Wienerberger-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
16.61 EUR 0.20 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger-Aktie vorgenommen.

1 Experte rät die Wienerberger-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 16,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 16,23 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG14,50 EUR-10,6616.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)19,00 EUR17,0709.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wienerberger AG

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wienerberger nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

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