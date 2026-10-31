Die Expertenmeinungen zur Wienerberger-Aktie im Oktober 2026

Expertenmeinungen

31.10.26 18:00 Uhr

So schätzten Experten die Wienerberger-Aktie im letzten Monat ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 16,75 EUR beziffert, während sich der aktuelle WIEN-Aktienkurs von Wienerberger auf 16,23 EUR beläuft.

1 Experte rät die Wienerberger-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Oktober 2026 haben 2 Analysten eine Einschätzung der Wienerberger -Aktie vorgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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