Die größte Bullenfalle aller Zeiten?

Ende 2018 befürchteten die Anleger einen Wachstums­einbruch in der Wirtschaft. Vor allem in der Industrie signali­sierten Früh­indikatoren eine abnehmende Dynamik. Das schürte die Sorge, dass die Welt­wirtschaft nach einer langen Wachstums­phase in einen Abwärts­strudel gerät. Dafür gab es durchaus Gründe: In den USA ist der Schub ausgelaufen, den Trump mit seiner Steuer­reform ausgelöst hat; in China hat die Politik mit Maßnahmen gegen eine Über­hitzung der Wirtschaft eine deutliche Abkühlung ausgelöst; und in Europa ist die Dynamik ohnehin nur noch gering.

Das Drama bleibt aus

Doch damit waren die Anleger deutlich zu pessi­mistisch. Zwar haben die Wachstums­raten im ersten Quartal tendenziell abgenommen, aber ein Einbruch ist aus­geblieben. Und in China will die Politik mit diversen Maßnahmen zur Unter­stützung der Konjunktur die Wende erzwingen. So wurde beispiels­weise die Kredit­vergabe wieder deutlich ausgeweitet. An der Börse nährte das die Hoffnung, dass es im zweiten Halbjahr 2019 gesamt­wirtschaftlich wieder bergauf gehen wird.

Der Dämpfer

Das war die Saat der Rally. Und die konnte nach dem massiven Ausverkauf im Schluss­quartal 2018 besonders gut gedeihen. Ein weiterer Treiber waren dabei positive Signale vom Handels­konflikt zwischen den USA und China. Zwischen­meldungen aus den Verhandlungen deuteten eine baldige Einigung an. Diese könnte einen wichtigen Faktor für die Erholung der Welt­konjunktur darstellen. Doch dann meldete sich erneut Donald Trump zu Wort. Der US-Präsident erhöhte im Hand­streich die Zölle für weitere chinesische Produkte mit einem Volumen von 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 Prozent. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für ein endgültiges Scheitern der Handelsgespräche.

Die Gefahr einer Bullenfalle

Die Folge: Die Börsen drehten an einer kritischen Stelle nach unten. Gerade hatte der DAX die Marke von 12.000 Punkten zurück­erobert. Im letzten Herbst hatte der Index mit dem Fall unter dieses Niveau seine Topbildung abgeschlossen. Und Dow Jones und Nasdaq waren gerade dabei, ihre bisherigen Allzeithochs nachhaltig zu knacken. Jetzt hängt vieles vom weiteren Verlauf der Korrektur ab: Mit wieder fallenden Kursen würde der DAX seinen Abwärtstrend doch noch bestätigen.

Der Autor dieses Beitrags, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanzbranche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapitalmarktanalyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt. Der Anlage­experte ist zudem Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 95,6% verzeichnet hat (Stand 30.04.2019).

