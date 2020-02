Finanzen-Nacht: Das sind die Gewinner der Goldenen Bullen

€uro am Sonntag

Im Rahmen der "Finanzennacht 2020" hat der Finanzen Verlag am Freitag, 7. Februar 2020, in München zum 27. Mal die GOLDENEN BULLEN für herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft verliehen. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft und Medien feierten die Preisträger. Insgesamt wurden die beliebten Auszeichnungen, die Oscars der deutschen Finanzbranche, in 12 Kategorien vergeben.

Bildquellen: MTU Aero, Axel Griesch für Finanzen Verlag

, Vorstandsvorsitzender von, wurde zum "" gekürt. Mit großem Geschick hat Winkler aus dem Triebwerksspezialisten MTU Aero Engines einen Weltmarktführer geformt. Seit Winkler im Januar 2014 die Führung des Vorstands übernahm, hat sich der Börsenwert mehr als verdreifacht. Im September 2019 stieg MTU in den DAX auf. Mit 63 Prozent Plus war MTU 2019 die beste Aktie im DAX. Der Finanzen Verlag ehrt Winkler für seine herausragenden Leistungen mit dem GOLDENEN BULLEN.von Columbia Threadneedle wurde als "" ausgezeichnet. Seit 20 Jahren managt Dudding bei Columbia Threadneedle Fonds, zunächst den Threadneedle European Smaller Companies, dann den Threadneedle European Select. Mit beiden Fonds belegte er immer wieder Spitzenplätze in ihrer Anlagekategorie. Seit 2013 ist er in erster Linie für den Threadneedle Global Focus Fund verantwortlich und übertraf damit konstant den MSCI World Index . Alle drei Fonds werden nach der Anlagestrategie "Quality Growth" gemanagt.Der Schweizer Fondsanbieterwird erstmals "". Entscheidend für den Erfolg der Schweizer sind die €uro-FondsNoten, mit denen der Finanzen Verlag das Rendite-Risiko-Profil von Fonds beurteilt. Kein anderer Assetmanager, der in Deutschland mehr als 30 Fonds anbietet, weist eine besser bewertete Produktpalette auf., Head of Whole-Sale Deutschland bei UBS AM, nahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Nach dem zweiten Platz 2019 gewannaus Linz in diesem Jahr den GOLDENEN BULLEN in der Kategorie "". KEPLER-FONDS setzt sich unter allen Anbietern, die zwischen zehn und 30 Fonds in Deutschland anbieten, klar durch. So sind zehn der insgesamt 18 bewerteten Portfolios mit den Spitzennoten 1 und 2 ausgezeichnet., Leiter Portfoliomanagement und CIO nahm den Preis entgegen.Derist die "". Mit dem von Patrick Picenoni und Andreas Lesniewicz gemanagten Fonds erhalten Anleger erstmals die Möglichkeit, nicht nur in Familienunternehmen, sondern auch Schulter an Schulter mit Familienunternehmern zu investieren. Über den GOLDENE BULLEN freute sich, Gründungspartner und Vorstand der Altrafin Gruppe und für das Portfoliomanagement der CONREN Fonds verantwortlich.Zum ersten Mal kürte der Finanzen Verlag die Gesellschaftzum "". Im Geschäft mit den aktiv gemanagten Fonds ist Invesco schon lange eine feste Größe. Mehr und mehr macht Invesco aber auch mit seinem ETF-Angebot auf sich aufmerksam, sowohl in puntco Volumen als auch in Sachen Qualität. Damit war Invesco im Rating des Finanzen Verlags so gut wie kein anderer Anbieter. Überreicht wurde der GOLDENEN BULLE an, Team Head Exchange Traded Funds Germany." ist nach 2016 und 2017 erneut die, der größte Anbieter von Zertifikaten im deutschen Markt. Neben einem umfangreichen Produktangebot und einem guten Kundenservice bemüht sich die Derivatesparte der Commerzbank, die in diesem Jahr in die Société Générale integriert wird, im IT-Bereich und bei den neuen Medien immer auf dem neusten Stand zu sein. Das honorierte die Jury mit dem GOLDENEN BULLEN, den, Director im Bereich Equity Markets und Commodities D und A, entgegennahm.Die "" ist die. Nach Schätzungen sind zwischen 80 und 90 Prozent aller privaten Immobilienbesitzer, die eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach haben, nicht oder unzureichend versichert. Mit Hilfe einer eigens entwickelten künstlichen Intelligenz, die mit Kundendaten und Satellitenbildern von Google Maps trainiert wurde und mittels Deep Learning erkennt, auf wessen Dach eine Anlage installiert ist, werden potentielle Kunden ermittelt. Überreicht wurde der GOLDENE BULLE an, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Versicherungskammer Bayern.Bislang musste man sich in der betrieblichen Altersvorsorge entscheiden: entweder steuerfreie Entgeltumwandlung oder Zulagenförderung über einen betrieblichen Riester-Vertrag. Welche Direktversicherung besser ist, hängt von der jeweiligen Lebenslage und den Einkommens-verhältnissen ab. Die HDI hat das Dilemma gelöst. Bei denkann zwischen den beiden Wegen - so oft man will - gewechselt oder es können sogar beide gleichzeitig genutzt werden. Über den GOLDENEN BULLEN für das "" freuten sich die VorstandsmitgliederundIn diesem Jahr zeichnet der Finanzen Verlag zum ersten Mal die Frankfurter Bethmann Bank, die seit 2004 zur ABN AMRO Group gehört, mit dem Titel "" aus. Denn beim entsprechenden Test des Magazins €uro erreichte Bethmann mit ihrem Ansatz bei nachhaltigen Anlagen die höchste Bewertung und schnitt besser ab als 18 andere Banken und Vermögensverwalter., Vorstandsvorsitzender der Bethmann Bank und Country Executive Deutschland der ABN AMRO, nahm den GOLDENEN BULLEN entgegen.Die 17. Auflage des Wettbewerbs "" gewannen in diesem Jahrundvon der. Bei diesem Wettbewerb stellten 22 ausgewählte Vermögensverwalter ein ausgewogenes Depot aus elf Fonds zusammen. Der Portfolio-Mix, der am Jahresende am besten performte, gewann. Die Erfolgsstrategie von Stelzer und Wiedmann: sie kombinierten Fonds so, dass sie eine geringe Korrelation untereinander aufwiesen und mischten gegen Krisen einen Goldminenfonds bei.Vor sechs Jahren gewann, zum ersten Mal den €uro-Wettbewerb "". Nun erreichte der Experte für Gold und Edelmetalle bei der Kombination aus Depot- und Wissensteil ein zweites Mal die höchste Punktzahl aller Teilnehmer. Wie damals holte Hager die meisten Punkte erneut in der Depotwertung, indem er den maximalen Anteil in Goldminenaktien investierte.