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Die PayPal-Story

PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

06.05.26 06:18 Uhr
Die Anfänge von NASDAQ-Aktie PayPal: Die Erfolgsgeschichte eines Pioniers im digitalen Zahlungswesen | finanzen.net

Egal ob es um kleine, oder auch mal etwas größere Beträge geht, mit PayPal funktionieren kurzfristige und schnelle Überweisungen im Handumdrehen. Statista zufolge meldete der Online-Bezahldienst 431 Millionen aktive Accounts zum Ende des zweiten Quartals 2023. Hier die Hintergründe von einem der beliebtesten Akteure der Szene.

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• Von PDAs zu Smartphones, PayPals Zweck
• Gründerteams und die PayPal-Mafia
• In Deutschland der Platzhirsch

Tech-Revolution: Anfänge der digitalen Zahlungsdienstleister

Bevor die Smartphones kamen, gab es die weniger smarten Handys und bevor die kamen, da gab es die sogenannten Personal Digital Assistants (PDA). Mit diesen Geräten konnte man, wie heute mit den Smartphones auch, verschiedenste Dinge tun - zum Beispiel den Kalender oder das Adressbuch verwalten. Im Jahr 1998 gründeten, der Website gruender.com zufolge, Max Levchin, Luke Nosek und der inzwischen weltbekannte Investor Peter Thiel ein Unternehmen namens Confinity. Das Produkt mit dem Namen PayPal war ein Zahlungssystem für die eben erklärten PDAs.

Zur selben Zeit gründete Elon Musk, heute für viele Unternehmungen bekannt, ebenfalls einen Zahlungsdienstleister. Da sich beide Unternehmen zum Ziel machten, Zahlungen zu digitalisieren, schlossen sie sich zusammen. Die Fusion lief zunächst unter dem Namen X.com, firmierte sich dann aber schnell zu PayPal um.

Erfolgsstory PayPal: Zwei Studenten als Gründerduo

Wirklich erfunden, so erklärt es das Portal gruender.de, wurde PayPal von den beiden ukrainischen Informatikstudenten Levchin und Nosek. Sie lernten sich während des Studiums an der University of Illinois kennen. Dennoch spielten auch die ersten Mitarbeiter am Projekt, sowie Thiel und Musk, eine Rolle beim Bau der Firma.

Viele der anfänglichen PayPal-Mitarbeiter gründeten zu späteren Zeitpunkten auch eigene Internet-Unternehmen. Die Geschäftstüchtigkeit einiger Ex-PayPal-Angestellter wird heute oft unter der PayPal-Mafia zusammengenfasst. Frühere Mitarbeiter sind in die Gründungen von YouTube, Yelp und LinkedIn involviert. Andere für ihre Beteiligungen an Airbnb, Meta, Spotify und vielen mehr bekannt.

Der Zeitpunkt war gut gewählt, um die Jahrestausendwende kamen andere digitale Zahlungsdienstleister auf. Keiner setzt sich jedoch so durch wie PayPal, weshalb das Online-Auktionshaus eBay, so beschreibt es gruender.de, das Unternehmen im Jahr 2002 kaufte.

Umfrage zeigt: PayPal dominiert den deutschen Bezahlmarkt

Statista zufolge ist PayPal der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst in Deutschland. Eine Ende 2024 veröffentlichte Umfrage von Statista Consumer Insights ergab, in den vergangenen 12 Monaten vor der Befragung, haben 88 Prozent der Teilnehmer PayPal benutzt. Die klassischen Mobile-Payment-Dienste werden in Deutschland nur bedingt genutzt, erklärt der veröffentliche Bericht von Statista zur Umfrage. Nur 18 Prozent der Befragten nutzten im selben Zeitraum etwa Apple Pay. Deutlich beliebter, aber noch immer klar hinter PayPal, liegt der schwedische Konkurrent Klarna. Den Dienst nutzten 46 Prozent der Teilnehmer im 12-Monatszeitraum davor.

Kim Hingley, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

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12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
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19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
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27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
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