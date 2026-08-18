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Die Pegelstände am Rhein steigen wieder

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Nach intensivem Regen sind am Rhein steigende Pegelstände in Sicht. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein rechnete am Dienstag damit, dass der Pegelstand bei Düsseldorf im Laufe des Mittwochs von null auf fünf Zentimeter steigt. Zuvor war er in den Minusbereich gefallen und damit so tief wie noch nie.

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Für Samstag wird ein Pegelstand von 23 Zentimetern erwartet, was noch immer ein sehr niedriges Niveau wäre: 23 Zentimeter betrug in Düsseldorf der bisherige Rekord-Niedrigstwert aus dem Jahr 2018, der vor einigen Tagen durch Minuswerte abgelöst wurde. Bis zu einem normalen Level dauert es noch: Im Zeitraum 2010 bis 2020 betrug der mittlere Pegelstand am Rhein in Düsseldorf 257 Zentimeter.

In Köln und Emmerich soll der Pegelstand am Mittwoch ebenfalls leicht ansteigen. Der Schiffsverkehr bleibt aber noch eingeschränkt, es fahren nur wenige Schiffe. Viele Fähren haben weiterhin den Betrieb eingestellt.

Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter - bei einem Pegelstand von minus zwei am Dienstagmorgen war die Fahrrinne also nur 1,57 Meter tief. Für die kommenden Tage rechnen Meteorologen mit weiteren Regenfällen./wdw/DP/stk

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