Die Rechnung bitte - Unternehmen setzen auf klassische Zahlungswege

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Unternehmen in Deutschland setzen mehrheitlich auf klassische Zahlungsmethoden und stehen neuartigen digitalen Zahlungswegen skeptisch gegenüber. Das ist ein Ergebnis einer Studie über europäische Zahlungsgewohnheiten im Auftrag des Hamburger Finanzdienstleisters EOS. Demnach bieten Unternehmen in Deutschland am häufigsten den Kauf auf Rechnung (88 Prozent) und als Zahlungsmethode die Überweisung (96 Prozent) an und liegen damit weit über dem Durchschnitt in Europa. Auch Vorkasse (76 Prozent), Lastschrift (66 Prozent) und Barzahlung (52 Prozent) werden von den Unternehmen hierzulande überdurchschnittlich oft angeboten.

Bei den Zahlungen per Kreditkarte ist Deutschland mit 17 Prozent dagegen Schlusslicht in der EU. Nur in Russland bieten mit 15 Prozent noch weniger Unternehmen diesen Zahlungsweg an. Insgesamt werden neuartige Zahlungssysteme in Europa selten angeboten. Nur bei fünf Prozent der Firmen können sich die Kunden für Mobile Payment oder eWallets entscheiden, lediglich bei einem Prozent für eine Zahlung mit Kryptowährungen wie Bitcoin./egi/DP/mis