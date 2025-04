Die Superreichen werden mehr und immer reicher

NVIDIA, Apple & Co.: So hat Zurich Insurance das US-Portfolio im vierten Quartal 2024 verändert

Manipulationsverdacht: Tesla reicht Flut an Förderanträgen in Kanada ein - Andere Händler gehen leer aus

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla-Aktie in der Krise: Rekordzahl an Fahrzeugwechseln unter Musk als US-Regierungsberater

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Mercedes weighs moving some car production to US over tariffs

Heute im Fokus

Siemens: Übernahme von Dotmatics. Roche setzt in der Krebsdiagnostik auf Next Generation Sequencing. Henkel: Verkauf von Handelsmarken in Nordamerika früher als erwartet. ProSiebenSat.1-Aktie: MFE legt Angebot vor. Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni. GRENKE verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz. Sanofis Rilzabrutinib mit FDA-Einstufung für seltene Krankheiten. Jungheinrich gründet Risikokapital-Tochter.