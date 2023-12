Die Wall Street-Pläne der UBS unter der Lupe: Darum will die Schweizer Grossbank in den USA nur die "Nummer sechs" werden

Nach der Credit Suisse-Notübernahme im März ist die UBS die einzig verbliebene Grossbank der Eidgenossenschaft und auch in der internationalen Bankenbranche ein Schwergewicht. Dennoch will die UBS es mit ihren Ambitionen wohl auch nicht allzu sehr übertreiben - vor allem nicht in dem hart umkämpften US-Bankensektor.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel