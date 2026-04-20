Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag in Grün

STOXX 50 im Blick

Am Dienstagmittag agieren die Anleger in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,16 Prozent fester bei 5.139,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,030 Prozent tiefer bei 5.129,88 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.131,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5.145,47 Punkte, das Tagestief hingegen 5.122,87 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.778,22 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.011,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, lag der STOXX 50 bei 4.233,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,68 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,16 Prozent auf 27,64 GBP), Allianz (+ 1,82 Prozent auf 396,40 EUR), Siemens (+ 1,63 Prozent auf 246,50 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,62 Prozent auf 95,65 GBP) und SAP SE (+ 1,20 Prozent auf 152,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Rolls-Royce (-2,50 Prozent auf 12,31 GBP), UBS (-1,52 Prozent auf 33,58 CHF), Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 29,20 EUR), Airbus SE (-1,24 Prozent auf 174,14 EUR) und UniCredit (-1,17 Prozent auf 67,76 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Rolls-Royce-Aktie aufweisen. 3.792.883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 479,460 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,94 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net