Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus

STOXX 50-Performance im Fokus

27.10.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 verbucht aktuell Zuwächse.

Um 15:41 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,23 Prozent auf 5.366,14 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,060 Prozent auf 5.350,88 Punkte an der Kurstafel, nach 5.354,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.367,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5.326,94 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5.353,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Stand von 5.420,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4.800,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,25 Prozent nach oben. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,06 Prozent auf 128,16 EUR), Rio Tinto (+ 2,10 Prozent auf 63,74 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,04 Prozent auf 71,10 CHF), Siemens (+ 1,55 Prozent auf 265,45 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 214,60 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil HSBC (-6,01 Prozent auf 12,83 GBP), BP (-2,03 Prozent auf 6,18 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,44 Prozent auf 39,42 GBP), Rheinmetall (-1,24 Prozent auf 1.021,40 EUR) und RELX (-1,07 Prozent auf 29,66 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 13.128.811 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 551,148 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net