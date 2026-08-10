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STOXX 50 aktuell

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Kaum verändert zeigte sich der STOXX 50 zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
212.15 EUR -1.85 EUR -0.86 %
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ASML NV
1,541.00 EUR 41.80 EUR 2.79 %
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AstraZeneca PLC
138.10 EUR -4.75 EUR -3.33 %
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BP plc (British Petrol)
6.24 EUR 0.07 EUR 1.17 %
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Deutsche Telekom AG
28.45 EUR 0.25 EUR 0.89 %
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GSK PLC Registered Shs
22.66 EUR 0.25 EUR 1.12 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.83 EUR -0.01 EUR -0.16 %
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Prosus N.V.
41.53 EUR -0.66 EUR -1.56 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
397.85 EUR 2.20 EUR 0.56 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
39.06 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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Siemens AG
279.50 EUR 2.40 EUR 0.87 %
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Siemens Energy AG
158.64 EUR 2.80 EUR 1.80 %
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Zurich Insurance AG (Zürich)
629.60 EUR -13.40 EUR -2.08 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,548.17 EUR 7.16 EUR 0.13 %
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Schlussendlich beendete der STOXX 50 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 5.549,83 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,058 Prozent stärker bei 5.544,22 Punkten in den Handel, nach 5.541,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.536,46 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.572,96 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.374,81 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.074,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.482,77 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 11,96 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,56 Prozent auf 158,56 EUR), BP (+ 2,15 Prozent auf 5,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,76 Prozent auf 33,56 GBP), Deutsche Telekom (+ 1,64 Prozent auf 28,56 EUR) und Siemens (+ 1,19 Prozent auf 280,25 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen GSK (-1,63 Prozent auf 18,96 GBP), AstraZeneca (-1,22 Prozent auf 118,44 GBP), Roche (-1,13 Prozent auf 368,90 CHF), Airbus SE (-1,00 Prozent auf 212,40 EUR) und Zurich Insurance (-0,98 Prozent auf 588,20 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 23.104.933 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 577,742 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research