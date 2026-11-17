STOXX-Handel im Fokus

Der STOXX 50 zeigte sich am Dienstagabend mit negativen Notierungen.

Zum Handelsende stand im STOXX-Handel ein Minus von 1,88 Prozent auf 5.406,04 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,339 Prozent schwächer bei 5.491,19 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5.509,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.491,19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5.399,04 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.404,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.500,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4.787,44 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,05 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,12 EUR), BP (-0,46 Prozent auf 5,68 GBP), Richemont (-0,57 Prozent auf 172,95 CHF), Roche (-0,76 Prozent auf 406,20 CHF) und Rolls-Royce (-0,81 Prozent auf 13,27 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-5,58 Prozent auf 201,50 EUR), BAT (-3,95 Prozent auf 45,24 GBP), Novo Nordisk (-3,42 Prozent auf 275,50 DKK), UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF) und GSK (-3,14 Prozent auf 18,69 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29.078.216 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net