DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.792 -1,7%Euro 1,1235 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Kursverlauf

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,620.00 EUR -46.00 EUR -2.76 %
Charts | News | Analysen
AstraZeneca PLC
140.20 EUR -0.95 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
6.65 EUR 0.00 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.50 EUR 0.05 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
London Stock Exchange (LSE)
100.20 EUR 5.70 EUR 6.03 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
124.28 EUR -0.32 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Novo Nordisk
33.10 EUR 0.26 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
Charts | News | Analysen
Rolls-Royce Plc
17.04 EUR -0.45 EUR -2.58 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
80.70 EUR 1.56 EUR 1.97 %
Charts | News | Analysen
Unilever PLC
53.96 EUR 0.55 EUR 1.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,334.87 EUR 14.17 EUR 0.27 %
News | Analysen

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent stärker bei 5.335,60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 5.327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5.320,70 Punkten am Vortag.

Bei 5.372,72 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.323,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 5.431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.457,53 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 4.755,12 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 188,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,77 Prozent auf 83,86 GBP), AstraZeneca (+ 1,65 Prozent auf 119,58 GBP) und Unilever (+ 1,52 Prozent auf 45,69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 14,38 GBP), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Novo Nordisk (-0,51 Prozent auf 245,55 DKK).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26.483.641 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.