Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

STOXX 50-Kursverlauf

06.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der STOXX 50 schlussendlich.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent stärker bei 5.335,60 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,132 Prozent auf 5.327,73 Punkte an der Kurstafel, nach 5.320,70 Punkten am Vortag.

Bei 5.372,72 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.323,43 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 5.431,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5.457,53 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 4.755,12 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 2,77 Prozent auf 81,33 EUR), SAP SE (+ 1,92 Prozent auf 188,60 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,77 Prozent auf 83,86 GBP), AstraZeneca (+ 1,65 Prozent auf 119,58 GBP) und Unilever (+ 1,52 Prozent auf 45,69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 14,38 GBP), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Novo Nordisk (-0,51 Prozent auf 245,55 DKK).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 26.483.641 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 638,329 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net