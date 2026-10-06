Dienstagshandel in Frankfurt: Am Mittag Pluszeichen im DAX

Index-Performance im Blick

06.10.26 12:25 Uhr

Der DAX steigt am zweiten Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent stärker bei 25.425,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,541 Prozent höher bei 25.390,75 Punkten, nach 25.254,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 25.522,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.354,84 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der DAX bei 26.046,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der DAX 25.817,89 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24.378,29 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,61 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 4,56 Prozent auf 142,25 EUR), QIAGEN (+ 4,52 Prozent auf 42,00 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 73,34 EUR), Bayer (+ 2,12 Prozent auf 44,89 EUR) und SAP SE (+ 2,09 Prozent auf 188,90 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-3,24 Prozent auf 948,40 EUR), Airbus SE (-0,50 Prozent auf 188,22 EUR), Daimler Truck (-0,46 Prozent auf 40,89 EUR), Deutsche Telekom (-0,45 Prozent auf 26,71 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,32 Prozent auf 68,32 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.247.682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 213,573 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net