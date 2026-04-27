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Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen

28.04.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen | finanzen.net

Der LUS-DAX wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

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Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent höher bei 24.105,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23.994,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.158,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 22.102,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 24.858,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, stand der LUS-DAX bei 22.320,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent. Bei 25.509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 1,50 Prozent auf 35,27 EUR), RWE (+ 1,38 Prozent auf 61,58 EUR), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,01 Prozent auf 27,39 EUR) und Allianz (+ 0,95 Prozent auf 391,90 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-5,67 Prozent auf 30,79 EUR), Bayer (-3,02 Prozent auf 37,22 EUR), Henkel vz (-2,15 Prozent auf 62,66 EUR), Siemens Energy (-2,06 Prozent auf 173,76 EUR) und Infineon (-0,60 Prozent auf 53,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.036.366 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 185,306 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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