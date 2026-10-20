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DAX-Kursentwicklung

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag legten Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.40 EUR 0.70 EUR 0.44 %
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Brenntag SE
64.06 EUR -0.52 EUR -0.81 %
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Commerzbank
36.91 EUR 0.04 EUR 0.11 %
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Deutsche Telekom AG
25.85 EUR 0.23 EUR 0.90 %
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E.ON SE
17.99 EUR 0.51 EUR 2.92 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.46 EUR 0.88 EUR 2.18 %
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Merck KGaA
146.00 EUR 2.60 EUR 1.81 %
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QIAGEN N.V.
42.70 EUR 1.56 EUR 3.80 %
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SAP SE
201.90 EUR 0.65 EUR 0.32 %
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Scout24
80.55 EUR 1.25 EUR 1.58 %
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Siemens AG
261.35 EUR -3.00 EUR -1.13 %
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Siemens Energy AG
131.80 EUR 0.38 EUR 0.29 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.00 EUR 0.46 EUR 0.66 %
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Vonovia SE
16.57 EUR 0.02 EUR 0.12 %
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Zalando
25.06 EUR -0.65 EUR -2.53 %
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Indizes
DAX 40
25,306.77 EUR -13.00 EUR -0.05 %
News | Analysen

Letztendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.306,77 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,395 Prozent schwächer bei 25.219,71 Punkten, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.050,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.407,14 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der DAX-Kurs 25.304,06 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der DAX noch bei 24.846,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.258,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,13 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EON SE (+ 2,88 Prozent auf 18,02 EUR), Scout24 (+ 1,75) Prozent auf 81,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR) und Merck (+ 1,42 Prozent auf 146,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-3,44 Prozent auf 62,26 EUR), Zalando (-2,89 Prozent auf 25,16 EUR), Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR) und Commerzbank (-1,08 Prozent auf 36,69 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.045.591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 229,940 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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