DAX24.847 -1,2%Est506.234 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -4,1%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.641 -2,4%Euro1,1401 -0,2%Öl77,95 -0,3%Gold4.127 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Vossloh: Daher weht jetzt der Wind Vossloh: Daher weht jetzt der Wind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX-Performance im Fokus

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags leichter

23.06.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags leichter | finanzen.net

Der LUS-DAX sinkt derzeit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
71,06 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
246,10 EUR 1,60 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,66 EUR 0,46 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,76 EUR 0,65 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
500,50 EUR -28,50 EUR -5,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
81,60 EUR -4,75 EUR -5,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,14 EUR -0,47 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
32,49 EUR 0,47 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
135,28 EUR 4,40 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
272,65 EUR -4,85 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
159,90 EUR -10,12 EUR -5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
78,18 EUR -1,58 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.879,5 PKT -215,5 PKT -0,86%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 24.905,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.724,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.943,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.778,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22.790,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Stand von 23.417,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 135,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 26,59 EUR), QIAGEN (+ 1,56 Prozent auf 32,56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 41,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-5,28 Prozent auf 499,20 EUR), Infineon (-5,22 Prozent auf 81,45 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 78,46 EUR) und Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.071.433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 209,242 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
12.06.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.06.2026Infineon OutperformBernstein Research
02.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Infineon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Infineon HoldWarburg Research
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen