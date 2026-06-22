Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich mittags leichter

LUS-DAX-Performance im Fokus

Der LUS-DAX sinkt derzeit.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,76 Prozent leichter bei 24.905,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.724,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.943,00 Zählern.

LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.778,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22.790,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, den Stand von 23.417,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,38 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 135,14 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,80 Prozent auf 26,59 EUR), QIAGEN (+ 1,56 Prozent auf 32,56 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 41,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen HOCHTIEF (-5,28 Prozent auf 499,20 EUR), Infineon (-5,22 Prozent auf 81,45 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,32 Prozent auf 78,46 EUR) und Siemens (-2,17 Prozent auf 272,95 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2.071.433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 209,242 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net