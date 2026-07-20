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LUS-DAX-Performance im Fokus

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels fester

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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56.74 EUR 0.76 EUR 1.36 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
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Infineon AG
65.00 EUR 1.50 EUR 2.36 %
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Merck KGaA
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QIAGEN N.V.
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Rheinmetall AG
1,006.40 EUR 17.90 EUR 1.81 %
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Siemens AG
265.70 EUR 2.25 EUR 0.85 %
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Siemens Healthineers AG
34.70 EUR -0.82 EUR -2.31 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,875.50 EUR 164.50 EUR 0.67 %
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Der LUS-DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr 0,70 Prozent auf 24.883,50 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.929,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24.701,00 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.997,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24.195,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 24.244,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,29 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,25 Prozent auf 65,44 EUR), Daimler Truck (+ 1,69 Prozent auf 43,22 EUR), Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1.002,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,00 Prozent auf 56,78 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,90 Prozent auf 42,65 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil QIAGEN (-2,00 Prozent auf 35,05 EUR), Scout24 (-1,59 Prozent auf 71,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,33 Prozent auf 34,88 EUR), Merck (-1,07 Prozent auf 133,50 EUR) und Brenntag SE (-0,93 Prozent auf 57,58 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 360.474 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,657 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG