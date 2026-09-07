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Kursentwicklung im Fokus

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schlussendlich herrschte in Frankfurt ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
60.54 EUR 0.08 EUR 0.13 %
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Continental AG
71.56 EUR -0.38 EUR -0.53 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
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Hannover Rück
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Henkel KGaA Vz.
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HOCHTIEF AG
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Rheinmetall AG
1,049.60 EUR 27.80 EUR 2.72 %
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25,903.00 EUR -102.00 EUR -0.39 %
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Am Dienstag ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.993,00 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.032,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 25.799,00 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26.364,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.569,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23.804,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,81 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 3,21 Prozent auf 44,69 EUR), Rheinmetall (+ 3,04 Prozent auf 1.051,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,57 Prozent auf 83,10 EUR), HOCHTIEF (+ 2,34 Prozent auf 446,80 EUR) und Brenntag SE (+ 1,44 Prozent auf 61,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-3,85 Prozent auf 58,45 EUR), Hannover Rück (-2,44 Prozent auf 247,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Heidelberg Materials (-1,88 Prozent auf 161,95 EUR) und Continental (-1,69 Prozent auf 71,18 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.958.306 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,85 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.

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