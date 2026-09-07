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MDAX im Fokus

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der MDAX gewann letztendlich an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
181.90 EUR 6.40 EUR 3.65 %
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DWS Group GmbH & Co. KGaA
76.70 EUR 0.10 EUR 0.13 %
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HENSOLDT
81.02 EUR 1.30 EUR 1.63 %
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KION GROUP AG
48.44 EUR 3.19 EUR 7.05 %
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Nemetschek SE
61.40 EUR -2.35 EUR -3.69 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.21 EUR 0.64 EUR 1.44 %
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Porsche Automobil Holding SE
29.49 EUR 0.59 EUR 2.04 %
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PUMA SE
23.00 EUR -0.37 EUR -1.58 %
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RENK
44.68 EUR 1.81 EUR 4.22 %
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Salzgitter
59.20 EUR -2.10 EUR -3.43 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
74.15 EUR -2.35 EUR -3.07 %
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Talanx AG
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thyssenkrupp AG
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TUI AG
6.85 EUR 0.00 EUR -0.06 %
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Indizes
MDAX
32,544.30 EUR 138.86 EUR 0.43 %
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Der MDAX legte im XETRA-Handel letztendlich um 0,48 Prozent auf 32.560,58 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 359,286 Mrd. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,203 Prozent auf 32.339,73 Punkte an der Kurstafel, nach 32.405,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 32.279,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.623,35 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32.407,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.125,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.454,69 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit KION GROUP (+ 6,78 Prozent auf 48,36 EUR), RENK (+ 3,72 Prozent auf 44,16 EUR), Aurubis (+ 3,37 Prozent auf 181,00 EUR), HENSOLDT (+ 2,93 Prozent auf 81,50 EUR) und DWS Group GmbH (+ 2,83 Prozent auf 78,00 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Nemetschek SE (-3,60 Prozent auf 61,60 EUR), Talanx (-2,43 Prozent auf 120,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,36 Prozent auf 74,35 EUR), Salzgitter (-2,12 Prozent auf 59,90 EUR) und PUMA SE (-1,70 Prozent auf 23,13 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.264.072 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,802 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK

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