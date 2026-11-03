Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich

Index-Bewegung

03.11.26 17:57 Uhr

Der MDAX erlitt letztendlich Verluste.

Am Dienstag stand der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,27 Prozent im Minus bei 30.770,68 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,517 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,559 Prozent auf 30.682,89 Punkte an der Kurstafel, nach 30.855,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 31.106,90 Punkte, das Tagestief hingegen 30.468,67 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 30.450,00 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 32.511,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29.835,06 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,675 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Lufthansa (+ 3,94 Prozent auf 7,76 EUR), Nordex (+ 3,18 Prozent auf 38,96 EUR), Aroundtown SA (+ 2,23 Prozent auf 1,51 EUR), AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 34,22 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,71 Prozent auf 89,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil CTS Eventim (-5,90 Prozent auf 60,65 EUR), Schaeffler (-5,19 Prozent auf 5,66 EUR), AUMOVIO (-4,34 Prozent auf 33,05 EUR), AUTO1 (-3,49 Prozent auf 17,95 EUR) und Nemetschek SE (-3,48 Prozent auf 73,45 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10.471.289 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net