Index im Blick

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,07 Prozent tiefer bei 29.274,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 324,195 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 29.293,23 Punkte an der Kurstafel, nach 29.296,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29.243,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.293,23 Zähler.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 29.876,31 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 32.031,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der MDAX bei 28.618,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 5,50 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,83 Prozent auf 24,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,91 Prozent auf 74,70 EUR), HENSOLDT (+ 1,07 Prozent auf 77,68 EUR), RENK (+ 1,05 Prozent auf 31,64 EUR) und KION GROUP (+ 1,04 Prozent auf 30,98 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-7,65 Prozent auf 29,59 EUR), Aurubis (-2,68 Prozent auf 123,50 EUR), Salzgitter (-1,93 Prozent auf 45,74 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 47,30 EUR) und PUMA SE (-1,69 Prozent auf 23,27 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 586.963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,303 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net