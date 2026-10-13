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SDAX aktuell

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

In Frankfurt war schlussendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.55 EUR 0.75 EUR 3.29 %
Charts | News | Analysen
Basler AG
22.05 EUR -0.25 EUR -1.12 %
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Befesa
34.50 EUR -1.10 EUR -3.09 %
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Douglas AG
6.99 EUR -0.01 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.54 EUR 0.02 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
GFT SE
27.05 EUR -0.10 EUR -0.37 %
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Grand City Properties S.A.
6.57 EUR 0.01 EUR 0.15 %
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HelloFresh
2.68 EUR -0.03 EUR -1.00 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.60 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
13.45 EUR -0.55 EUR -3.93 %
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Mutares
24.40 EUR -1.10 EUR -4.31 %
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PVA TePla AG
30.82 EUR -0.68 EUR -2.16 %
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secunet Security Networks AG
247.00 EUR -19.00 EUR -7.14 %
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SMA Solar AG
61.00 EUR 1.30 EUR 2.18 %
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Vossloh AG
47.88 EUR -3.42 EUR -6.67 %
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Indizes
SDAX
18,067.85 EUR 18.66 EUR 0.1 %
News | Analysen

Letztendlich schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 18.058,14 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 91,031 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,096 Prozent auf 18.066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.049,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.110,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.993,31 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18.346,58 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 18.286,12 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2025, den Stand von 17.269,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,05 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19.325,96 Punkte. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell HelloFresh (+ 6,02 Prozent auf 2,82 EUR), SMA Solar (+ 4,60 Prozent auf 62,55 EUR), Douglas (+ 3,57 Prozent auf 7,26 EUR), GFT SE (+ 3,33 Prozent auf 27,90 EUR) und Basler (+ 2,71 Prozent auf 22,70 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Vossloh (-6,38 Prozent auf 47,84 EUR), secunet Security Networks (-5,87 Prozent auf 248,50 EUR), Befesa (-4,44 Prozent auf 34,40 EUR), LPKF Laser Electronics (-3,97 Prozent auf 13,30 EUR) und PVA TePla (-2,87 Prozent auf 30,46 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.617.177 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,885 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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