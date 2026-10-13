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SDAX-Performance

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagmittag im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt am Dienstagmittag im Plus

Der SDAX zeigt sich am Mittag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.55 EUR 0.75 EUR 3.29 %
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Befesa
35.80 EUR 0.20 EUR 0.56 %
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EVOTEC SE
2.54 EUR 0.02 EUR 0.79 %
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FRIEDRICH VORWERK
64.70 EUR -1.60 EUR -2.41 %
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Grand City Properties S.A.
6.64 EUR 0.08 EUR 1.22 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.50 EUR -0.20 EUR -0.30 %
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Mutares
24.40 EUR -1.10 EUR -4.31 %
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secunet Security Networks AG
257.00 EUR -9.00 EUR -3.38 %
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SFC Energy AG
19.40 EUR -0.32 EUR -1.62 %
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Springer Nature
20.80 EUR 0.25 EUR 1.22 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.42 EUR 0.22 EUR 1.80 %
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TeamViewer
6.92 EUR -0.08 EUR -1.14 %
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Vossloh AG
48.74 EUR -2.56 EUR -4.99 %
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Indizes
SDAX
18,021.65 EUR -27.54 EUR -0.15 %
News | Analysen

Am Dienstag legt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,06 Prozent auf 18.060,20 Punkte zu. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,031 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,096 Prozent auf 18.066,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.049,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.019,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18.088,10 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 18.346,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der SDAX bei 18.286,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, notierte der SDAX bei 17.269,42 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,06 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 3,82 Prozent auf 2,55 EUR), Grand City Properties (+ 2,44 Prozent auf 6,71 EUR), Springer Nature (+ 2,40 Prozent auf 21,35 EUR), Südzucker (+ 2,29 Prozent auf 12,52 EUR) und SFC Energy (+ 1,84 Prozent auf 19,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Befesa (-5,00 Prozent auf 34,20 EUR), Vossloh (-4,42 Prozent auf 48,84 EUR), secunet Security Networks (-3,41 Prozent auf 255,00 EUR), TeamViewer (-2,30 Prozent auf 6,79 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-1,90 Prozent auf 64,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 500.720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,885 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Die Mutares-Aktie weist mit 1,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Grand City Properties-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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