Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Index-Performance im Blick

03.11.26 15:57 Uhr

Der SDAX gibt am Nachmittag nach.

Am Dienstag bewegt sich der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,53 Prozent schwächer bei 18.121,54 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,431 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,585 Prozent auf 18.111,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.217,69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.190,96 Punkte, das Tagestief hingegen 17.851,49 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der SDAX bei 18.194,70 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 18.524,47 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 16.543,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 4,41 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Basler (+ 6,62 Prozent auf 24,15 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5,77 Prozent auf 11,00 EUR), PVA TePla (+ 5,62 Prozent auf 31,18 EUR), SFC Energy (+ 4,73 Prozent auf 18,60 EUR) und SMA Solar (+ 4,73 Prozent auf 51,15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-26,21 Prozent auf 5,34 EUR), init innovation in traffic systems SE (-7,45 Prozent auf 30,45 EUR), ATOSS Software (-4,59 Prozent auf 89,40 EUR), GFT SE (-4,04 Prozent auf 27,30 EUR) und CEWE Stiftung (-3,75 Prozent auf 112,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 4.747.060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,097 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net