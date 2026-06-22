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SDAX aktuell

Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter

23.06.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich leichter | finanzen.net

Der SDAX verliert am Dienstag an Wert.

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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 1,50 Prozent leichter bei 18.119,53 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,861 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,994 Prozent tiefer bei 18.212,61 Punkten, nach 18.395,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.212,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18.037,52 Einheiten.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der SDAX bei 18.736,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16.463,01 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 16.523,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,40 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 2,09 Prozent auf 70,95 EUR), HelloFresh (+ 1,96 Prozent auf 4,01 EUR), TeamViewer (+ 1,18 Prozent auf 4,98 EUR), INDUS (+ 0,91 Prozent auf 27,60 EUR) und Dermapharm (+ 0,64 Prozent auf 46,85 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-9,96 Prozent auf 25,30 EUR), PVA TePla (-7,01 Prozent auf 40,30 EUR), SMA Solar (-6,16 Prozent auf 54,10 EUR), Basler (-5,80 Prozent auf 30,05 EUR) und STO SE (-3,41 Prozent auf 93,60 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 740.879 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,731 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,09 erwartet. Mit 7,22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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