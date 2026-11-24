Kursentwicklung im Fokus

Der SDAX fiel am Abend.

Letztendlich notierte der SDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 17.048,28 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 84,432 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,021 Prozent stärker bei 17.136,70 Punkten, nach 17.133,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16.983,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.218,54 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.106,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.437,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der SDAX einen Stand von 16.053,96 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,77 Prozent nach. 19.325,96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Zählern registriert.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 5,41 Prozent auf 128,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,56 Prozent auf 15,14 EUR), TeamViewer (+ 3,03) Prozent auf 4,43 EUR), ATOSS Software (+ 2,95 Prozent auf 83,70 EUR) und GFT SE (+ 2,88 Prozent auf 25,00 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen PVA TePla (-8,46 Prozent auf 24,68 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,74 Prozent auf 60,80 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,82 Prozent auf 7,10 EUR), Basler (-5,87 Prozent auf 22,45 EUR) und SCHOTT Pharma (-5,39 Prozent auf 21,05 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1.054.273 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5,203 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Mit 9,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net