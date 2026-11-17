SDAX-Performance

Der SDAX bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,80 Prozent auf 17.617,07 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 88,486 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,404 Prozent auf 17.686,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17.758,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17.688,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.548,19 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18.198,27 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 18.486,32 Punkten bewertet. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 16.069,28 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 1,51 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ASTA Energy Solutions (+ 3,99 Prozent auf 49,50 EUR), ProCredit (+ 2,18 Prozent auf 10,30 EUR), Vincorion (+ 2,11 Prozent auf 15,99 EUR), INDUS (+ 2,04 Prozent auf 34,95 EUR) und PVA TePla (+ 1,86 Prozent auf 26,28 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-8,02 Prozent auf 4,70 EUR), Energiekontor (-7,71 Prozent auf 20,95 EUR), GFT SE (-7,16 Prozent auf 24,65 EUR), EVOTEC SE (-4,97 Prozent auf 2,79 EUR) und grenke (-3,67 Prozent auf 12,06 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 597.523 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,213 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie weist mit 1,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net