Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

TecDAX im Fokus

Der TecDAX verzeichnete am zweiten Tag der Woche Kursanstiege.

Am Dienstag stieg der TecDAX via XETRA schlussendlich um 1,06 Prozent auf 3.905,32 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 519,708 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,001 Prozent auf 3.864,48 Punkte an der Kurstafel, nach 3.864,46 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.940,72 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3.864,31 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, mit 3.765,52 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 19.02.2026, mit 3.698,20 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.850,20 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3.940,72 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit ATOSS Software (+ 13,51 Prozent auf 81,50 EUR), Nemetschek SE (+ 10,02 Prozent auf 65,90 EUR), HENSOLDT (+ 8,18 Prozent auf 79,62 EUR), SAP SE (+ 5,99 Prozent auf 156,72 EUR) und QIAGEN (+ 4,11 Prozent auf 29,78 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-10,98 Prozent auf 53,50 EUR), SMA Solar (-9,58 Prozent auf 61,35 EUR), Nordex (-7,05 Prozent auf 44,06 EUR), Siltronic (-3,98 Prozent auf 84,55 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,82 Prozent auf 85,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.442.062 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 168,198 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Mit 7,68 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net