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TecDAX-Marktbericht

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

28.04.26 12:25 Uhr
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt mittags | finanzen.net

Der TecDAX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,59 Prozent schwächer bei 3.630,20 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 509,755 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,526 Prozent tiefer bei 3.632,56 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3.651,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.645,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.608,53 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der TecDAX bei 3.349,65 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Wert von 3.723,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, wurde der TecDAX auf 3.586,51 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 0,163 Prozent zu. 3.858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 1,99 Prozent auf 51,25 EUR), Nordex (+ 1,94 Prozent auf 48,44 EUR), freenet (+ 0,68 Prozent auf 26,84 EUR), United Internet (+ 0,68 Prozent auf 26,84 EUR) und 1&1 (+ 0,66 Prozent auf 22,75 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-5,67 Prozent auf 30,79 EUR), Siltronic (-3,08 Prozent auf 69,20 EUR), TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,68 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,94 Prozent auf 68,15 EUR) und Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 63,00 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.036.366 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 171,957 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,63 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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