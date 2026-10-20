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TecDAX-Entwicklung

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Kursplus

Kaum verändert zeigte sich der TecDAX zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.46 EUR -1.28 EUR -3.91 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
90.60 EUR 0.50 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
32.40 EUR -0.16 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.70 EUR 0.08 EUR 0.31 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.68 EUR 0.08 EUR 3.15 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.62 EUR -0.16 EUR -0.70 %
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IONOS
34.74 EUR 0.52 EUR 1.52 %
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Nemetschek SE
73.25 EUR -2.05 EUR -2.72 %
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QIAGEN N.V.
44.46 EUR 3.32 EUR 8.06 %
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SAP SE
201.90 EUR 0.65 EUR 0.32 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
51.75 EUR -4.30 EUR -7.67 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
54.20 EUR -1.30 EUR -2.34 %
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TeamViewer
7.00 EUR 0.00 EUR 0.07 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.12 EUR -1.20 EUR -4.09 %
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Indizes
TecDAX
4,012.39 EUR 1.49 EUR 0.04 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 4.014,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 569,223 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 4.007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4.010,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.965,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.023,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.948,65 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.771,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, stand der TecDAX noch bei 3.756,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10,76 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,84 Prozent auf 42,83 EUR), EVOTEC SE (+ 3,50 Prozent auf 2,72 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,05 Prozent auf 33,76 EUR), IONOS (+ 2,59 Prozent auf 35,70 EUR) und ATOSS Software (+ 2,31 Prozent auf 93,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-7,12 Prozent auf 26,86 EUR), SMA Solar (-6,68 Prozent auf 51,70 EUR), Nemetschek SE (-4,92 Prozent auf 72,50 EUR), AIXTRON SE (-4,12 Prozent auf 31,42 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,23 Prozent auf 54,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.045.591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,08 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
15.10.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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