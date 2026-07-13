Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

TecDAX aktuell

14.07.26 17:57 Uhr

Der TecDAX beendete den Handelstag im Minus.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,68 Prozent leichter bei 3.843,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 513,851 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,425 Prozent auf 3.853,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3.870,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3.853,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.784,10 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3.979,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 3.548,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, notierte der TecDAX bei 3.898,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,06 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR), Siltronic (+ 2,58 Prozent auf 97,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), Eckert Ziegler (-3,09 Prozent auf 14,43 EUR) und SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 6.991.956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,632 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net