DAX 25.147 +0,1%ESt50 6.280 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,33 +2,1%Nas 26.093 +0,8%Bitcoin 56.700 +3,7%Euro 1,1431 +0,4%Öl 85,0 +2,0%Gold 4.061 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
TecDAX aktuell

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Der TecDAX beendete den Handelstag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
43.91 EUR 2.11 EUR 5.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
28.50 EUR -2.68 EUR -8.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Eckert & Ziegler
14.81 EUR -0.16 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
3.70 EUR -0.38 EUR -9.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
23.94 EUR 0.08 EUR 0.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
137.20 EUR -3.08 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
34.46 EUR -0.95 EUR -2.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
97.50 EUR 4.55 EUR 4.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
64.70 EUR 7.95 EUR 14.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
87.85 EUR 4.00 EUR 4.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5.76 EUR 0.02 EUR 0.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
32.02 EUR 0.72 EUR 2.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
3,847.39 EUR -22.64 EUR -0.59 %
News | Analysen

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,68 Prozent leichter bei 3.843,84 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 513,851 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,425 Prozent auf 3.853,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3.870,03 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3.853,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3.784,10 Punkten lag.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 3.979,50 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 3.548,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, notierte der TecDAX bei 3.898,94 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,06 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 13,59 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,83 Prozent auf 87,90 EUR), AIXTRON SE (+ 3,10 Prozent auf 43,90 EUR), Siltronic (+ 2,58 Prozent auf 97,40 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,25 Prozent auf 31,84 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-24,12 Prozent auf 3,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (-9,76 Prozent auf 28,48 EUR), Siemens Healthineers (-3,57 Prozent auf 34,29 EUR), Eckert Ziegler (-3,09 Prozent auf 14,43 EUR) und SAP SE (-2,84 Prozent auf 136,72 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 6.991.956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,632 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle SAP Aktie News

Werbung

SAP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP SE Buy UBS AG