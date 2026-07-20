Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels in Rot

TecDAX-Performance

21.07.26 09:28 Uhr

Der TecDAX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag verliert der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,10 Prozent auf 3.767,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,280 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,217 Prozent auf 3.763,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3.771,59 Punkten am Vortag.

Bei 3.759,11 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.778,62 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 3.954,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.700,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, notierte der TecDAX bei 3.925,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,96 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 156,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,70 Prozent auf 39,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,47 Prozent auf 78,80 EUR), Infineon (+ 2,25 Prozent auf 65,44 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,17 Prozent auf 40,04 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Sartorius vz (-3,24 Prozent auf 229,70 EUR), Nordex (-2,03 Prozent auf 40,56 EUR), QIAGEN (-2,00 Prozent auf 35,05 EUR), SMA Solar (-1,86 Prozent auf 57,90 EUR) und IONOS (-1,63 Prozent auf 30,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 360.474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 161,029 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net