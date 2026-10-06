DAX 25.449 +0,8%ESt50 6.272 +0,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,54 -1,6%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.792 -1,7%Euro 1,1235 -0,2%Öl 101,4 +0,8%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100-Marktbericht

Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt mittags im Plus

Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt mittags im Plus

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
28.11 EUR -0.20 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Antofagasta plc
46.43 EUR 1.31 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
AstraZeneca PLC
140.20 EUR -0.95 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen
Babcock International
10.81 EUR -0.07 EUR -0.64 %
Charts | News | Analysen
BAE Systems plc
21.96 EUR -1.60 EUR -6.79 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR -6.00 EUR -3.73 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.58 EUR -0.10 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
17.40 EUR 0.31 EUR 1.83 %
Charts | News | Analysen
Informa PLC
9.70 EUR -0.40 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.20 EUR -0.11 EUR -3.21 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.01 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
M&G PLC Registered Shs
3.68 EUR -0.11 EUR -2.90 %
Charts | News | Analysen
Weir Group PLC
30.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Whitbread PLC
28.56 EUR -0.20 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,541.69 GBP 43.75 GBP 0.42 %
News | Analysen

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,71 Prozent auf 10.572,03 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,142 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10.498,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.497,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.602,57 Punkte, das Tagestief hingegen 10.498,03 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 10.831,09 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 10.651,77 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 9.479,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 3,53 Prozent auf 8,92 GBP), Weir Group (+ 2,63 Prozent auf 26,50 GBP), Whitbread (+ 2,60 Prozent auf 24,89 GBP), Antofagasta (+ 2,58 Prozent auf 39,37 GBP) und AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 120,66 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-2,82 Prozent auf 18,80 GBP), 3i (-2,45 Prozent auf 23,53 GBP), Ithaca Energy (-2,22 Prozent auf 2,75 GBP), Babcock International (-2,07 Prozent auf 9,07 GBP) und M&G (-1,40 Prozent auf 3,09 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.340.549 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 294,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle AstraZeneca Aktie News

Werbung

AstraZeneca Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AstraZeneca nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
29.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.