Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt mittags im Plus

FTSE 100-Marktbericht

06.10.26 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,71 Prozent auf 10.572,03 Punkte an. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,142 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10.498,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10.497,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.602,57 Punkte, das Tagestief hingegen 10.498,03 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 10.831,09 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 10.651,77 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 06.10.2025, einen Stand von 9.479,14 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,24 Prozent nach oben. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Informa (+ 3,53 Prozent auf 8,92 GBP), Weir Group (+ 2,63 Prozent auf 26,50 GBP), Whitbread (+ 2,60 Prozent auf 24,89 GBP), Antofagasta (+ 2,58 Prozent auf 39,37 GBP) und AstraZeneca (+ 2,57 Prozent auf 120,66 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-2,82 Prozent auf 18,80 GBP), 3i (-2,45 Prozent auf 23,53 GBP), Ithaca Energy (-2,22 Prozent auf 2,75 GBP), Babcock International (-2,07 Prozent auf 9,07 GBP) und M&G (-1,40 Prozent auf 3,09 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.340.549 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 294,444 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net