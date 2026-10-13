Dienstagshandel in London: FTSE 100 mittags mit Gewinnen

FTSE 100 im Blick

13.10.26 12:26 Uhr

Der FTSE 100 entwickelt sich am Dienstag positiv.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,77 Prozent höher bei 10.738,55 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10.656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10.656,28 Punkten am Vortag.

Bei 10.656,15 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.762,01 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.650,44 Punkten berechnet. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 10.498,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.442,87 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,91 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Melrose Industries (+ 3,62 Prozent auf 4,66 GBP), Airtel Africa (+ 2,90 Prozent auf 2,98 GBP), NatWest Group (+ 2,75 Prozent auf 6,72 GBP), Croda International (+ 2,25 Prozent auf 34,94 GBP) und AstraZeneca (+ 2,15 Prozent auf 122,84 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Balfour Beatty (-1,25 Prozent auf 8,70 GBP), Antofagasta (-1,13 Prozent auf 37,57 GBP), Metlen Energy Metals (-0,93 Prozent auf 48,78 EUR), IMI (-0,84 Prozent auf 30,84 GBP) und J Sainsbury (-0,80 Prozent auf 3,36 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 25.422.904 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 282,941 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net