LSE-Handel im Fokus

FTSE 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

Um 15:40 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,10 Prozent auf 10.762,01 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,314 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10.881,53 Punkten, nach 10.881,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.741,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.881,53 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.881,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.720,30 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Wert von 9.675,43 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ithaca Energy (+ 0,87 Prozent auf 2,56 GBP), Rolls-Royce (+ 0,78 Prozent auf 13,48 GBP), BP (+ 0,54 Prozent auf 5,74 GBP), BT Group (+ 0,37 Prozent auf 2,17 GBP) und easyJet (+ 0,03 Prozent auf 6,89 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Burberry (-3,31 Prozent auf 11,38 GBP), StJamess Place (-3,24 Prozent auf 11,37 GBP), Sage (-3,04 Prozent auf 11,47 GBP), GSK (-2,70 Prozent auf 18,78 GBP) und Experian (-2,55 Prozent auf 28,71 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 55.450.635 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 278,074 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net