Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Grün

Kursverlauf

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am Dienstag aufwärts.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,50 Prozent stärker bei 10.375,55 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,914 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10.323,69 Punkte an der Kurstafel, nach 10.323,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 10.321,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.379,95 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.667,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.627,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.699,31 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,26 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 5,21 Prozent auf 69,70 GBP), Rightmove (+ 4,63 Prozent auf 4,25 GBP), 3i (+ 3,79 Prozent auf 21,61 GBP), Sage (+ 2,62 Prozent auf 9,05 GBP) und Airtel Africa (+ 2,49 Prozent auf 3,21 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-2,28 Prozent auf 32,57 GBP), Glencore (-2,20 Prozent auf 5,61 GBP), Anglo American (-1,98 Prozent auf 37,06 GBP), Rio Tinto (-1,73 Prozent auf 75,93 GBP) und Antofagasta (-1,40 Prozent auf 37,33 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.859.789 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,958 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net