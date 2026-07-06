Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

FTSE 100-Performance im Fokus

09:27

Anleger in London schicken den FTSE 100 derzeit erneut ins Plus.

Um 09:09 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,17 Prozent auf 10.669,73 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,203 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,004 Prozent auf 10.651,30 Punkte an der Kurstafel, nach 10.651,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.651,17 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.670,70 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.368,05 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.348,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8.806,53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rentokil Initial (+ 2,52 Prozent auf 4,56 GBP), RELX (+ 2,30 Prozent auf 24,48 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,21 Prozent auf 29,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,99 Prozent auf 90,28 GBP) und Unilever (+ 1,96 Prozent auf 46,47 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Fresnillo (-3,51 Prozent auf 27,52 GBP), Antofagasta (-3,49 Prozent auf 37,69 GBP), Anglo American (-2,91 Prozent auf 36,74 GBP), Rio Tinto (-2,25 Prozent auf 68,78 GBP) und Glencore (-1,69 Prozent auf 5,07 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2.432.512 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 291,858 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net