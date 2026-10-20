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Index-Bewegung

Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag

Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag

Der FTSE 100 verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
39.52 EUR -0.84 EUR -2.08 %
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AstraZeneca PLC
149.40 EUR -0.40 EUR -0.27 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
146.00 EUR -5.00 EUR -3.31 %
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Barratt Developments PLC
3.60 EUR -0.04 EUR -1.10 %
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Coca-Cola HBC AG
52.60 EUR -0.30 EUR -0.57 %
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Diploma PLC
88.00 EUR -3.55 EUR -3.88 %
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Fresnillo PLC
31.42 EUR -0.36 EUR -1.13 %
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Halma PLC
40.12 EUR -0.36 EUR -0.89 %
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HSBC Holdings plc
16.40 EUR -0.14 EUR -0.87 %
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Ithaca Energy PLC Registered Shs
3.50 EUR -0.03 EUR -0.85 %
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Lloyds Banking Group
1.23 EUR 0.00 EUR -0.20 %
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National Grid plc
14.10 EUR -0.26 EUR -1.78 %
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Rio Tinto plc
77.70 EUR -2.09 EUR -2.62 %
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Tesco PLC
6.35 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
FTSE 100
10,700.88 GBP -63.81 GBP -0.59 %
News | Analysen

Um 12:07 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 10.680,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,006 Prozent auf 10.764,07 Punkte an der Kurstafel, nach 10.764,69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.679,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.767,96 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.659,13 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 10.524,76 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Stand von 9.403,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,33 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Ithaca Energy (+ 1,09 Prozent auf 2,98 GBP), National Grid (+ 0,80 Prozent auf 11,99 GBP), Coca-Cola HBC (+ 0,71 Prozent auf 45,38 GBP), AstraZeneca (+ 0,71 Prozent auf 124,88 GBP) und Tesco (+ 0,56 Prozent auf 5,42 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Antofagasta (-4,08 Prozent auf 32,23 GBP), Halma (-3,75 Prozent auf 32,84 GBP), Diploma (-3,27 Prozent auf 75,45 GBP), Rio Tinto (-3,11 Prozent auf 65,06 GBP) und Fresnillo (-3,06 Prozent auf 26,02 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.471.616 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 290,983 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
15.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets

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